Диана Шнайдер — Елена Рыбакина: россиянка проиграла 1-й сет матча на турнире в Штутгарте

Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной за выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Первую партию со счётом 6:3 выиграла Рыбакина.

Первый сет поединка продлился ровно 30 минут. В его рамках Шнайдер допустила три двойные ошибки и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта. Рыбакина же реализовала один заработанный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер – Елена Рыбакина во втором круге турнира в Штутгарте.