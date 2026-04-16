Музетти в двух сетах обыграл Муте и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго круга Музетти (2) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 31-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

Встреча Музетти с Муте продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Лоренцо два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Корентена один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Музетти в Барселоне станет победитель матча Артюр Фис (Франция, 9) — Брэндон Накашима (США).