Музетти в двух сетах обыграл Муте и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 17:05 МСК
31
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
9
Лоренцо Музетти
В матче второго круга Музетти (2) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 31-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.
Встреча Музетти с Муте продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Лоренцо два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Корентена один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником Музетти в Барселоне станет победитель матча Артюр Фис (Франция, 9) — Брэндон Накашима (США).
