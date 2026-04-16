Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось перевернуть ход матча с Сонего в Барселоне

Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось перевернуть ход матча с Сонего в Барселоне
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о непростом начале матча во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего. Андрей начал поединок, уступая 0:2 в стартовом сете.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 14:40 МСК
Лоренцо Сонего
66
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Условия были непростыми, было много ветра, я знал, что при таких условиях у меня есть шанс в каждом гейме, потому что никогда не знаешь, как отскочит мяч. Сразу же нелегко играть при такой погоде, поэтому нужно было подстраивать свою игру. Нам обоим приходилось нелегко, ему тоже нечасто удавалось подавать первым мячом.

Оставаясь сосредоточенным, пытаясь использовать эти условия в свою пользу, мне удалось сначала вернуться в игру со счёта 0:2 в первом сете, а затем — как-то выиграть восемь геймов подряд», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Сетка турнира ATP-500 в Барселоне
Календарь турнира ATP-500 в Барселоне
