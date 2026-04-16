Звёзды «Баварии» Киммих и Гнабри посетили матч Александра Зверева в Мюнхене
Звёздные футболисты немецкой «Баварии» полузащитник Йозуа Киммих и нападающий Серж Гнабри посетили матч олимпийского чемпиона 2020 года, третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга Зверев (1) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:40 МСК
Александр Зверев
Следующим соперником Зверева в Мюнхене станет 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло (5).

Ранее «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв испанский «Реал» из Мадрида со счётом 6:4 — по сумме двух игр. За выход в финал команда Венсана Компани сразится с французским «Пари Сен-Жермен».

