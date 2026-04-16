Диана Шнайдер в двух сетах проиграла Елене Рыбакиной во 2-м круге турнира в Штутгарте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Во втором круге турнира Шнайдер со счётом 3:6, 4:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной (1).

Встреча Шнайдер с Рыбакиной продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Диана один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Елены девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q).