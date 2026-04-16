Теннис Новости

Рыбакина: титул в Штутгарте дал мне толчок, чтобы наконец получить водительские права

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала, как обстоит ситуация с её водительскими правами.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

– В 2024 году вы выиграли здесь Porsche, но не могли на нём ездить, потому что у вас не было прав. Что сейчас?
– Ну, победа в турнире дала мне хороший толчок, чтобы наконец сдать экзамены и получить водительские права. Права у меня есть. Я наслаждаюсь вождением. Мне нравятся поездки, когда я занимаюсь предсезонной подготовкой. Мы постоянно в туре, так что мне немного не хватает этих поездок. Это было потрясающе. Очень рада вернуться.

– Вы сдавали экзамен на права на Porsche?
– Да, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, спонсоры турнира в Штутгарте по традиции дарят его чемпионке автомобиль марки Porsche.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
