Рыбакина: титул в Штутгарте дал мне толчок, чтобы наконец получить водительские права

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала, как обстоит ситуация с её водительскими правами.
– В 2024 году вы выиграли здесь Porsche, но не могли на нём ездить, потому что у вас не было прав. Что сейчас?
– Ну, победа в турнире дала мне хороший толчок, чтобы наконец сдать экзамены и получить водительские права. Права у меня есть. Я наслаждаюсь вождением. Мне нравятся поездки, когда я занимаюсь предсезонной подготовкой. Мы постоянно в туре, так что мне немного не хватает этих поездок. Это было потрясающе. Очень рада вернуться.
– Вы сдавали экзамен на права на Porsche?
– Да, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Напомним, спонсоры турнира в Штутгарте по традиции дарят его чемпионке автомобиль марки Porsche.
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q).
- 16 апреля 2026
-
21:29
-
21:17
-
20:32
-
20:18
-
20:05
-
19:59
-
19:52
-
19:22
-
19:15
-
19:08
-
18:54
-
18:38
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
13:15
-
12:44
-
12:00
-
11:46
-
11:36
-
11:25
-
11:07
-
10:56
-
10:48
-
10:20