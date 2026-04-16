Елена Рыбакина категорично высказалась о своём отношении к рыбалке

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала, как предпочитает проводить свободное от тенниса время.

– Ты не производишь впечатление человека, который занимался бы экстремальными видами спорта в свободное от тенниса время. Ты кажешься скорее тем, кто ходит на рыбалку или что-то в этом роде.

– Рыбалка — точно нет. Если неделя была очень тяжёлой, я стараюсь остаться и расслабиться в кровати или что-то в этом роде. Если у меня более долгий отпуск, я предпочитаю делать что-то весёлое. Американские горки или что-то подобное с друзьями, семьёй, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q).