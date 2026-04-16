Рублёв и Зверев — лучшие игроки в истории по числу четвертьфиналов на турнирах ATP-500

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев стали лучшими игроками в истории по количеству участий в четвертьфиналах на турнирах категории ATP-500 (с 2009 года, момента основания формата).

Сегодня, 16 апреля, Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 14:40 МСК
Лоренцо Сонего
66
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Чуть позже Зверев вышел в четвертьфинал ATP-500 в Мюнхене (Германия), со счётом 6:1, 6:2 одолев 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Габриэль Диалло
37
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Лидеры по количеству четвертьфиналов на турнирах ATP-500 (c 2009 года):

  1. Андрей Рублёв (Россия)/Александр Зверев (Германия) – 33.
  2. Марин Чилич (Хорватия) — 32.
  3. Рафаэль Надаль (Испания)/Давид Феррер (Испания)/Стефанос Циципас (Греция) — 29.
Сетка турнира ATP-500 в Барселоне
Календарь турнира ATP-500 в Барселоне
