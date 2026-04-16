Рублёв и Зверев — лучшие игроки в истории по числу четвертьфиналов на турнирах ATP-500
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев стали лучшими игроками в истории по количеству участий в четвертьфиналах на турнирах категории ATP-500 (с 2009 года, момента основания формата).
Сегодня, 16 апреля, Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 14:40 МСК
66
Лоренцо Сонего
Окончен
0 : 2
15
Андрей Рублёв
Чуть позже Зверев вышел в четвертьфинал ATP-500 в Мюнхене (Германия), со счётом 6:1, 6:2 одолев 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:40 МСК
3
Александр Зверев
Окончен
2 : 0
37
Габриэль Диалло
Лидеры по количеству четвертьфиналов на турнирах ATP-500 (c 2009 года):
- Андрей Рублёв (Россия)/Александр Зверев (Германия) – 33.
- Марин Чилич (Хорватия) — 32.
- Рафаэль Надаль (Испания)/Давид Феррер (Испания)/Стефанос Циципас (Греция) — 29.
