Рублёв и Зверев — лучшие игроки в истории по числу четвертьфиналов на турнирах ATP-500

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев стали лучшими игроками в истории по количеству участий в четвертьфиналах на турнирах категории ATP-500 (с 2009 года, момента основания формата).

Сегодня, 16 апреля, Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Чуть позже Зверев вышел в четвертьфинал ATP-500 в Мюнхене (Германия), со счётом 6:1, 6:2 одолев 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Лидеры по количеству четвертьфиналов на турнирах ATP-500 (c 2009 года):