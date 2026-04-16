Мирра Андреева высказалась о поединке с Игой Швёнтек в 1/4 финала турнира в Штутгарте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче с чемпионкой шести турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек (3) в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Я просто постараюсь поговорить с Кончитой [Мартинес]. Понятно, что она отличная теннисистка, но я буду подходить к этому матчу так же, как к любому другому. У неё хорошая история выступлений на грунте (в частности, четыре титула на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»), поэтому мне очень интересно посмотреть, как всё сложится. Конечно, это крытый грунт, так что условия немного отличаются, однако мне даже интересно впервые сыграть такой матч на этом покрытии», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.