«Это помогает на корте». Елена Рыбакина — об особенностях своего характера

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) рассказала об особенностях своего темперамента и о том, как они влияют на её поведение во время матчей.
– Помимо того, что ваша игра в теннис выглядит непринуждённой, очень сложно прочитать язык вашего тела. Кажется, вы никогда не расстраиваетесь, когда пропускаете мяч. Вы настолько контролируете себя или просто такая хладнокровная?
– Ну, конечно, я стараюсь контролировать себя, без сомнений. Конечно, когда допускаешь какие-то простые ошибки, расстраиваешься. Но я стараюсь сосредоточиться на следующем розыгрыше. Как можно скорее забыть ошибку. В целом я довольно спокойный человек. Это помогает на корте. Это просто характер, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Рыбакина сразится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q).
