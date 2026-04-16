Людмила Самсонова потерпела поражение от Кори Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
Кори Гауфф
Во втором круге турнира Самсонова со счётом 5:7, 1:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира из США Кори Гауфф (2).
Встреча Самсоновой с Гауфф продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кори семь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Гауфф в Штутгарте станет 12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова (7).
