Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Людмила Самсонова — Кори Гауфф: результат матча 16 апреля 2026, счет 0:2, второй круг турнира в Штутгарте

Людмила Самсонова потерпела поражение от Кори Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 19:40 МСК
Окончен
0 : 2
Во втором круге турнира Самсонова со счётом 5:7, 1:6 проиграла двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», третьей ракетке мира из США Кори Гауфф (2).

Встреча Самсоновой с Гауфф продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках россиянка два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кори семь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Гауфф в Штутгарте станет 12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова (7).

