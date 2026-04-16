Мирра Андреева — о победе над Паркс: были моменты, когда начинала немного нервничать

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от своей игры во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Андреева (6) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграла 95-ю ракетку мира из США Алисию Паркс (Q). В активе Мирры 10 виннеров и лишь шесть невынужденных ошибок.

«Я очень довольна тем, как сохраняла хладнокровие. Были моменты, когда я начинала немного нервничать, потому что в матчах с такими опасными соперницами важен буквально каждый розыгрыш», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.