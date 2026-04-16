Зверев вышел на матч в Мюнхене в футболке нападающего «Баварии» Олисе

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел на матч второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) в футболке крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе. Также немец провёл в ней тренировку перед выходом на корт.
Сегодня, 16 апреля, в поединке второго круга Зверев (1) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
Вечером (по местному времени) 15 апреля «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, одолев испанский «Реал» из Мадрида со счётом 6:4 — по сумме двух встреч. Зверев поддерживал команду на трибунах. А также, как сообщает Bild, посетил раздевалку «Баварии» после матча.
За выход в финал ЛЧ команда Венсана Компани сразится с французским «Пари Сен-Жермен».
Следующим соперником Зверева в Мюнхене станет 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло (5).
- 16 апреля 2026
