Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Теннис Новости

«Версия Надаля из Walmart». Кори Гауфф высказалась о своём стиле игры на грунте

«Версия Надаля из Walmart». Кори Гауфф высказалась о своём стиле игры на грунте
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) высказалась о своём стиле игры на грунте. Во втором круге соревнований Гауфф (2) со счётом 7:5, 6:1 одолела россиянку Людмилу Самсонову.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– На кого ты ориентировалась, формируя модель своей игры на грунте?
– Величайший игрок на грунте – это Рафа. Я не играю совсем как он, но стараюсь пробивать форхендом на грунте так же, как он. Я не так много бегаю, потому что мой форхенд не так хорош, как его.

– Ты своего рода праворукая версия Рафы.
– Типа версия Рафы из Walmart (крупнейшая в мире сеть гипермаркетов и супермаркетов. – Прим. «Чемпионата»). Я не хочу, чтобы меня разнесли в интернете, — сказала Гауфф в интервью на корте.

Следующей соперницей Гауфф в Штутгарте станет 12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова (7).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
Материалы по теме
Самсонова пустила Гауфф в 1/4 финала Штутгарта! А Мирра и Рублёв победили. LIVE!
Live
Самсонова пустила Гауфф в 1/4 финала Штутгарта! А Мирра и Рублёв победили. LIVE!
