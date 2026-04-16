«Версия Надаля из Walmart». Кори Гауфф высказалась о своём стиле игры на грунте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира из США Кори Гауфф после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) высказалась о своём стиле игры на грунте. Во втором круге соревнований Гауфф (2) со счётом 7:5, 6:1 одолела россиянку Людмилу Самсонову.

– На кого ты ориентировалась, формируя модель своей игры на грунте?

– Величайший игрок на грунте – это Рафа. Я не играю совсем как он, но стараюсь пробивать форхендом на грунте так же, как он. Я не так много бегаю, потому что мой форхенд не так хорош, как его.

– Ты своего рода праворукая версия Рафы.

– Типа версия Рафы из Walmart (крупнейшая в мире сеть гипермаркетов и супермаркетов. – Прим. «Чемпионата»). Я не хочу, чтобы меня разнесли в интернете, — сказала Гауфф в интервью на корте.

Следующей соперницей Гауфф в Штутгарте станет 12-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова (7).