Чемпион 12 турниров ATP Роберто Баутиста-Агут завершит карьеру в сезоне-2026

Бывшая девятая ракетка мира, чемпион 12 турниров, полуфиналист Уимблдона-2019 ATP 38-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2026.

«Есть решения, которые даются нелегко, но они идут от спокойствия и от сердца. Этот сезон станет последним в моей карьере.

Я жил своей мечтой на протяжении многих лет. Я отдавал все силы на каждой тренировке и в каждом матче. Теперь я чувствую, что пришло время начать прощаться, наслаждаться каждым турниром по-новому, чтобы закрыть эту главу с благодарностью за мой любимый теннис.

В этом году я хочу прожить каждый из заключительных розыгрышей. Чувствовать поддержку людей, ещё раз выступить на турнирах, которые были частью моей жизни, и попрощаться на корте, где я всегда был счастлив.

Спасибо моей семье, моей команде, друзьям, спонсорам и всем, кто был рядом со мной все эти годы. И спасибо от всего сердца всем болельщикам, которые поддерживали меня на каждом этапе моего пути», — написал испанец на своей странице в соцсети.