«Потрясающе, что я был там». Зверев — о матче «Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что вчера, 15 апреля, посетил второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором «Бавария» дома победила «Реал» из Мадрида со счётом 4:3 и вышла в полуфинал турнира (6:4 — по сумме двух встреч с «Реалом»).

«Это был незабываемый опыт. Потрясающе, что они одержали победу дома, и я был там, смотрел. Это было очень, очень особенное событие. После поединка я отвёл детей в раздевалку, и они были очень добры к детям, раздавали автографы. Вернулся в отель я в половине 12-го, хорошо, что сегодня у меня был довольно поздний матч», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Зверев сегодня, 16 апреля, вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).