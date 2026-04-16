Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Потрясающе, что я был там». Зверев — о матче «Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что вчера, 15 апреля, посетил второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов – 2025/2026, в котором «Бавария» дома победила «Реал» из Мадрида со счётом 4:3 и вышла в полуфинал турнира (6:4 — по сумме двух встреч с «Реалом»).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Это был незабываемый опыт. Потрясающе, что они одержали победу дома, и я был там, смотрел. Это было очень, очень особенное событие. После поединка я отвёл детей в раздевалку, и они были очень добры к детям, раздавали автографы. Вернулся в отель я в половине 12-го, хорошо, что сегодня у меня был довольно поздний матч», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Зверев сегодня, 16 апреля, вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

