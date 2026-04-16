Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 16 апреля

16 апреля в Барселоне (Испания) прошли встречи второго круга грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого игрового дня соревнований.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:2, 6:3;

Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:4;

Артюр Фис (Франция, 9) – Брэндон Накашима (США) – 6:2, 6:3.

Отметим, что один из матчей прошедшего игрового дня Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томаш Махач (Чехия) не состоялся из-за снятия испанца с турнира.