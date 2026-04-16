Джокович признался, что пока не уверен в своём участии в «Мастерсе» в Мадриде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира 38-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности своего выступления на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

«Надеюсь, что смогу принять участие. У меня есть некоторые физические проблемы, и я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но постараюсь», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs со ссылкой на эфир Movistar.

Отметим, что за почти четыре месяца сезона-2026 Джокович принял участие лишь в двух соревнованиях – Открытом чемпионате Австралии (дошёл до финала) и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (дошёл до 1/8 финала).

