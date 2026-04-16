Стало известно, какие призовые получат теннисисты на «Ролан Гаррос» — 2026

Организаторы Открытого чемпионата Франции – 2026 по теннису объявили призовой фонд соревнований, которые пройдут в мае-июне в Париже. Он вырос на 9,53% по сравнению с прошлым годом и составил € 61,7 млн.

Теннисисты получат следующие призовые в зависимости от своего результата.

Основная сетка (одиночный разряд):

титул: € 2,8 млн (в 2025 году было € 2,55 млн);

финал: € 1,4 млн (€ 1,275 млн);

полуфинал: € 750 тыс. (€ 690 тыс.);

четвертьфинал: € 470 тыс. (€ 440 тыс.);

четвёртый круг: € 285 тыс. (€ 265 тыс.);

третий круг: € 187 тыс. (€ 168 тыс.);

второй круг: € 130 тыс. (€ 117 тыс.);

первый круг: € 87 тыс. (€ 78 тыс.).

Квалификация (одиночный разряд):

финал: € 48 тыс. (€ 43 тыс.);

второй круг: € 33 тыс. (€ 29,5 тыс.);

первый круг: € 24 тыс. (€ 21 тыс.).