Лейла Фернандес — Зейнеп Сёнмез: результат матча 16 апреля 2026, счет 2:1, второй круг турнира в Штутгарте

Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Рыбакиной
Финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 21:35 МСК
Лейла Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 7 7
7 7 		1 6 5
         
Зейнеп Сёнмез
Во втором круге соревнований Фернандес со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:5) обыграла 79-ю ракетку мира из Турции Зейнеп Сёнмез (Q).

Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 9 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Сёнмез три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 24.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Фернандес сразится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (1).

