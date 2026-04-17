Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Рыбакиной
Финалистка US Open — 2021, 25-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 21:35 МСК
25
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|1
|6 5
79
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Во втором круге соревнований Фернандес со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:5) обыграла 79-ю ракетку мира из Турции Зейнеп Сёнмез (Q).
Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 9 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Сёнмез три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 24.
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Фернандес сразится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (1).
