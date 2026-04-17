Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 16 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 16 апреля
Вчера, 16 апреля, в Штутгарте (Германия) прошли матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Второй круг. Результаты матчей на 16 апреля:

Каролина Мухова (Чехия, 7) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 6:3, 6:0;
Линда Носкова (Чехия) – Екатерина Александрова (Россия, 8) – 6:1, 6:1;
Мирра Андреева (Россия, 6) – Алисия Паркс (США, Q) – 7:6 (7:3), 6:3;
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 6:4;
Кори Гауфф (США, 2) – Людмила Самсонова (Россия) – 7:5, 6:1;
Лейла Фернандес (Канада) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – 6:7 (2:7), 6:1, 7:6 (7:5).

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
Победы Андреевой в Штутгарте и «Авангарда» в Кубке Гагарина. Главное в спорте 16 апреля
