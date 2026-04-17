Ига Швёнтек — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть матч 1/4 финала в Штутгарте

Сегодня, 17 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдёт встреча 1/4 финала между девятой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и её соперницей из Польши Игой Швёнтек (четвёртый номер рейтинга). Матч начнётся не ранее 18:00 мск.

В России официальных телевизионных трансляций грунтового турнира категории WTA-500 нет. Однако «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча с участием Андреевой-младшей.

Очная встреча Швёнтек и Андреевой — третья в истории, но первая на грунте. На данный момент больше побед одержала россиянка — 2-1. Последний раз она обыграла соперницу на соревнованиях в Индиан-Уэллсе в 2025 году (7:6 (7:1), 1:6, 6:3).