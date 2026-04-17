Турнир WTA-500 в Штутгарте: расписание матчей на 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, в Штутгарте (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня грунтовых соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия), 1/4 финала. Расписание матчей на 17 апреля:

13:30. Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 4);

15:00. Каролина Мухова (Чехия, 7) – Кори Гауфф (США, 2);

18:00. Ига Швёнтек (Польша, 3) – Мирра Андреева (Россия, 6);

19:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Лейла Фернандес (Канада).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.