Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня турнира, где будут сыграны матчи 1/4 финала.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона (Испания). Расписание матчей на 17 апреля (время — московское):

12:00. Х. Меджедович (Сербия) — Н. Боржеш (Португалия);

13:30. Т. Махач (Чехия) — А. Рублёв (Россия);

17:00. А. Фис (Франция) — Л. Музетти (Италия);

18:30. К. Норри (Великобритания) — Р. Ходар (Испания).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне. Ежегодный грунтовый турнир в Барселоне проходит с 1953 года на кортах Real Club de Tenis Barcelona, он традиционно предшествует «Ролан Гаррос».