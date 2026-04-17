«Сетка открылась». Музетти оценил свои шансы на титул в Барселоне после снятия Алькараса

Итальянский теннисист девятая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал ход турнира АТР-500 в Барселоне. Ранее с соревнований снялся первый сеяный Карлос Алькарас, ещё один фаворит — Алекс де Минор — уступил во втором круге. Сам итальянец пробился в 1/4 финала.

«Жаль, что Карлос снялся. Всегда хочется играть с сильнейшими. Желаю ему скорейшего восстановления.

Сетка с нашей стороны немного открылась, потому что он был фаворитом турнира, но я не думаю об этом. Неважно, насколько неожиданным было поражение Алекса де Минора. В туре такое происходит постоянно.

Нужно концентрироваться на своей игре и на ближайшем матче», — сказал Музетти на пресс-конференции.

В четвертьфинале соревнований в Барселоне Лоренцо Музетти сыграет с Артюром Фисом.