Томаш Махач — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Барселоне

Сегодня, 17 апреля, пройдёт матч 1/4 финала турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Чехии Томашем Махачем, занимающим 47-ю строчку рейтинга ATP. Матч начнётся не ранее 13:30 мск.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне. Ежегодный грунтовый турнир в Барселоне проходит с 1953 года на кортах Real Club de Tenis Barcelona, он традиционно предшествует «Ролан Гаррос».