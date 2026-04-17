Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Зверева ответил, завоюет ли теннисист первый в своей карьере ТБШ

Экс-тренер Зверева ответил, завоюет ли теннисист первый в своей карьере ТБШ
Серхи Бугера
Комментарии

Двукратный победитель ТБШ 55-летний испанец Серхи Бугера высказался о возможности для третьей ракетки мира Александра Зверева победить на «Большом шлеме». Специалист прекратил сотрудничество со спортсменом в мае 2023 года.

«Я всегда верил в Зверева. Он много работает, у него есть амбиция выигрывать «Шлемы». Он уже был близок — три финала, на «Ролан Гаррос» вёл с брейком в пятом сете против Карлоса [Алькараса]. Ему всегда не хватало мелочи, но он единственный, кто выходит против них с настоящим желанием конкурировать.

«Выиграет ли Зверев «Шлем»? Да. Он постоянно рядом — полуфиналы, финалы. Нужно, чтобы всё совпало: форма, спокойствие и момент слабости у соперников.

Конечно, когда тебе постоянно говорят о первом «Шлеме», это давит. Когда я начал с ним работать, он переживал тяжёлый период, но мы быстро нашли контакт. Потом был отличный отрезок — четвертьфинал в Майами, затем грунтовая серия, пока он не получил травму в полуфинале Парижа против [Рафаэля] Надаля», — приводит слова Бугеры Punto de Break.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android