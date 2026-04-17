«Комфортно устроились». Тренер — о нежелании теннисистов бороться с Синнером и Алькарасом

Двукратный победитель ТБШ 55-летний испанский тренер Серхи Бругера высказался о конкуренции в туре. Он отметил, что представители нынешнего топ-10 не желают вступать в борьбу с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером за первенство в рейтинге.

«После эпохи Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича казалось, что наступит период равенства, но последние два года всё выигрывают одни и те же. Им не хватает конкуренции второго эшелона — таких игроков, как Стэн Вавринка, Энди Маррей, Хуан Мартин дель Потро, которые могли брать «Шлемы». Сейчас такого профиля нет.

Есть ощущение, что многие в топ-10 просто комфортно устроились. Живут хорошо, иногда доходят до финала или берут ATP-500, и этого достаточно. Не знаю, что у них в голове, но со стороны кажется, что не хватает желания выйти на следующий уровень и реально бороться с Синнером и Алькарасом», — приводит слова Бругеры Punto de Break.