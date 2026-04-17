Двукратный победитель ТБШ из Испании раскритиковал ATP из-за расписания тура

55-летний испанский тренер и двукратный победитель ТБШ Серхи Бругера высказался о расписании мужского тура. Он раскритиковал решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) проводить турниры серии «Мастерс» в течение двух недель.

«ATP ошиблась с двухнедельными «Мастерсами». Психологически это очень тяжело: либо ты месяц играешь два турнира, либо за месяц проводишь два матча, если вылетаешь рано. И при этом ни один игрок не поддерживает этот формат — это о многом говорит», — приводит слова Бругеры Punto de Break.

