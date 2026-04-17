Серхи Бругера — о Карлосе Алькарасе: он способен стать величайшим и умеет всё

55-летний испанский тренер и двукратный победитель ТБШ Серхи Бругера высказался о Карлосе Алькарасе. Специалист отметил, что его соотечественник может стать лучшим теннисистом в мире.

«Когда впервые увидел его на тренировке, сразу понял: это что-то особенное. Тогда он был примерно 35-м в рейтинге, но уже выглядел невероятно. Я даже позвонил отцу и сказал: «Я только что увидел то, чего давно не видел». И подумал: «Как его вообще будут обыгрывать, когда он выйдет на пик?»

Он способен стать величайшим. Посмотрите на его уровень и на разрыв с остальными. Ему достаточно контролировать Синнера, так как против остальных у него большой запас. Он начал побеждать очень рано, уже взял несколько «Шлемов». У него есть всё — и, главное, он получает от игры удовольствие. Карлос умеет всё: атака, техника, защита, невозможные мячи — полный набор», — приводит слова Бругеры Punto de Break.