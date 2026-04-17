Селиваненко оценил шансы Андреевой на победу в матче со Швёнтек в Штутгарте

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о шансах первой ракетки России Мирры Андреевой в матче с Игой Швёнтек. Игра между российской и польской спортсменками пройдёт сегодня, 17 апреля, в рамках турнира в Штутгарте. Они оспорят право сыграть в полуфинале соревнований.

«Мирра Андреева после победы на турнире в Линце должна быть на эмоциональном подъёме после непростого начала сезона. А Ига Швёнтек сейчас также переживает не самый ровный участок своей карьеры, сопровождающийся сменой тренера и места подготовки. Но это в любом случае теоретические рассуждения, посмотрим, что будет происходить на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.