Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Мадрид, к сожалению, в этом году я не смогу принять участие в соревнованиях. Я продолжаю восстанавливаться, чтобы как можно скорее вернуться. До скорого!» — написал Джокович в социальных сетях.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович посетил матч регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и белградской «Црвеной Звездой», который проходил в столице Испании. На игре он присутствовал вместе со словенским разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.

