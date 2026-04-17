Мирра Андреева раскрыла, что подарила Кончите Мартинес на день рождения

Девятый номер мирового рейтинга из России Мирра Андреева рассказала, какой подарок преподнесла своему тренеру Кончите Мартинес на день рождения. Она отметила, что основной презент будет сделан в Мадриде (Испания).

«Я подарила ей цветы и свечи, но основной подарок будет в Мадриде, потому что у меня не было времени купить его заранее. Моя мама приобретёт его за меня, она мне позвонит, и мы вместе выберем подарок. У меня уже есть идея, что я хочу подарить. А сегодня, просто как знак внимания, я подарила цветы и маленькие свечи, чтобы она чувствовала, что у неё всё ещё день рождения», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

Кончита Мартинес праздновала день рождения 16 апреля. После матча в Штутгарте её подопечная спела для неё прямо на корте.