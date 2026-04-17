Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева раскрыла, что подарила Кончите Мартинес на день рождения

Мирра Андреева и Кончита Мартинес
Комментарии

Девятый номер мирового рейтинга из России Мирра Андреева рассказала, какой подарок преподнесла своему тренеру Кончите Мартинес на день рождения. Она отметила, что основной презент будет сделан в Мадриде (Испания).

«Я подарила ей цветы и свечи, но основной подарок будет в Мадриде, потому что у меня не было времени купить его заранее. Моя мама приобретёт его за меня, она мне позвонит, и мы вместе выберем подарок. У меня уже есть идея, что я хочу подарить. А сегодня, просто как знак внимания, я подарила цветы и маленькие свечи, чтобы она чувствовала, что у неё всё ещё день рождения», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

Кончита Мартинес праздновала день рождения 16 апреля. После матча в Штутгарте её подопечная спела для неё прямо на корте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android