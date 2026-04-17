Мирра Андреева рассказала, как изменилась с момента последней игры со Швёнтек на корте

Мирра Андреева и Ига Швёнтек
Первая ракетка России Мирра Андреева высказалась по поводу изменений, которые с ней произошли с момента последней встречи с Игой Швёнтек на корте. Соперницы играли до этого на Индиан-Уэллсе-2025. Россиянка обыграла соперницу со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Сейчас Швёнтек и Андреева сойдутся в 1/4 финала турнира в Штутгарте.

«Мирра прошлого года была ещё если не новичком, то человеком, который очень близко всё воспринимал. В некоторых моментах я выступала на турнирах впервые, старалась восторгаться происходящим. Я меньше давила на себя, старалась радоваться тому, какая это классная жизнь — путешествия, турниры, всё казалось невероятным. Проживала каждый день как первый. Это давало эмоции и не создавало лишнего давления, и это приносило результаты. Плюс уверенность от серии побед [2025 года] — сочетание всего этого было ключом [к успеху]» — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

Все новости RSS

