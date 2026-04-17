Линда Носкова — Элина Свитолина, результат матча 17 апреля 2026, счет 0:2, 1/4 финала турнира в Штутгарте

Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Линду Носкову
Теннисистка из Украины седьмая ракетка мира Элина Свитолина одержала победу в 1/4 финала грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Со счётом 7:6 (7:2), 7:5 она обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову (14-й номер рейтинга).

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 13:35 МСК
14
Чехия
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		5
7 7 		7
         
7
Украина
Встреча длилась 1 час 39 минут. Свитолиной удалось реализовать один брейк-пойнт из семи. Она также выполнила 10 подач навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Носкова смогла выполнить шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Каролина Мухова (Чехия).

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
