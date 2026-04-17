Дядя Рафаэля Надаля рассказал, станет ли 22-кратный победитель ТБШ тренером

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, рассказал о планах племянника самому работать с теннисистами. Он отметил, что 22-кратный победитель ТБШ занят другими делами.

— Видите Рафу в роли тренера?

— Нет. У него сейчас совсем другая жизнь. Это очень сложно — тренер должен быть вовлечён на 100%, а это постоянные поездки. У моего племянника много личных дел и обязательств. Он больше 20 лет провёл на корте, сейчас у него семья, дети, и он счастлив. Жизнь тренера непростая, и сейчас она стала ещё сложнее, — приводит слова Тони Надаля Mundo Deportivo.

Тони Надаль работал с известным теннисистом с его детства и до 2017 года.