Андрей Рублёв обыграл Махача и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.
Барселона. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 14:10 МСК
47
Томаш Махач
Окончен
15
Андрей Рублёв
Матч Рублёва с 47-й ракеткой мира из Чехии продолжался 1 час 25 минут. За это время Андрей один раз сумел подать навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из 11 заработанных брейк-пойнтов. Махач не совершил эйсов, записав на свой счёт три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале турнира в Барселоне Рублёв сыграет с 22-летним сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем (88-я ракетка мира).
13:20 Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Официально
