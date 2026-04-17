Андрей Рублёв обыграл Махача и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Матч Рублёва с 47-й ракеткой мира из Чехии продолжался 1 час 25 минут. За это время Андрей один раз сумел подать навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из 11 заработанных брейк-пойнтов. Махач не совершил эйсов, записав на свой счёт три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Барселоне Рублёв сыграет с 22-летним сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем (88-я ракетка мира).