Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томаш Махач — Андрей Рублёв, результат матча 17 апреля 2026, счёт 2:0, четвертьфинал турнира в Барселоне

Андрей Рублёв обыграл Махача и вышел в полуфинал турнира в Барселоне
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Барселона. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 14:10 МСК
Томаш Махач
47
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч Рублёва с 47-й ракеткой мира из Чехии продолжался 1 час 25 минут. За это время Андрей один раз сумел подать навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять из 11 заработанных брейк-пойнтов. Махач не совершил эйсов, записав на свой счёт три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Барселоне Рублёв сыграет с 22-летним сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем (88-я ракетка мира).

У Рублёва уже четвёртый полуфинал в сезоне! Теперь — на «пятисотнике» в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android