Зверев с «баранкой» обыграл Серундоло и прошёл в полуфинал домашнего турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев одержал победу в матче 1/4 финала турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия). Со счётом 5:7, 6:0, 6:2 был повержен Франсиско Серундоло из Аргентины (19-й номер рейтинга).

Матч длился 2 часа 15 минут. За это время Зверев трижды подал навылет, реализовал 7 заработанных брейк-пойнтов из 12 и допустил три двойные ошибки. Серундоло удалось выполнить один эйс и реализовать три брейк-пойнта из трёх. Он также допустил четыре двойные ошибки.

В полуфинале Зверев сразится с итальянским теннисистом Флавио Коболли, который ранее оказался сильнее Вита Копривы (Чехия).