«Я пытался 11 лет». Андрей Рублёв отреагировал на выход в полуфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублёв (15-я ракетка мира) прокомментировал победу в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания). Он отметил, что хотел дойти до решающих стадий на протяжении 11 лет. Сегодня, 17 апреля, россиянин обыграл Томаша Махача со счётом 6:4, 6:3.

— В начале недели вы сказали, что Барселона — место, которому принадлежит ваше сердце.

— Да? Я так сказал? (смеётся).

— По крайней мере, часть вашего сердца, возможно, в Барселоне. Что для вас значит выход в полуфинал и рады ли вы тому, как всё складывается?

— Конечно, рад. Это значит, что у меня отличная неделя. Не знаю… я пытался 11 лет, особенно когда был моложе, в первые четыре-пять лет для меня была настоящая драма — вылетать здесь в первом или втором круге. Потому что именно здесь я очень хотел пройти далеко.

А сейчас, если честно, мне уже всё равно, пройду далеко или нет (смеётся). Конечно, на каждом турнире хочу победить. Выхожу на корт, чтобы выиграть, но это уже не одержимость. После 11 попыток я в полуфинале. Посмотрим, что будет завтра. Хочу показать свой максимум и иметь возможность побороться за финал, — сказал Рублёв в интервью на корте.