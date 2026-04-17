Тони Надаль: теоретически Карлос Алькарас может выиграть все четыре «Шлема» в 2026 году

Известный теннисный специалист Тони Надаль высказался по поводу перспектив испанского теннисиста Карлоса Алькараса забрать все четыре ТБШ в сезоне-2026. На данный момент в активе второй ракетки мира титул АО-2026.

— Может ли Алькарас выиграть все четыре «Шлема» в этом году?

— Теоретически — да, потому что я вижу очень мало игроков, способных его обыграть. Янник Синнер — один из них, но на «Ролан Гаррос» у Алькараса больше шансов — примерно 60 на 40. На Уимблдоне он фаворит, и на US Open тоже. Это возможно, но очень сложно: около 75% на победу в Париже, 60% — на Уимблдоне и 60% — на US Open, — приводит слова Тони Надаля Mundo Deportivo.