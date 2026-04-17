«Я достигла критической точки». Вондроушова сообщила о проблемах с психическим здоровьем

Чемпионка Уимблдона-2023, бывшая шестая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова опубликовала откровенное заявление о своём текущем психическом состоянии.

«Мне очень трудно об этом говорить, но я хочу быть честной с вами относительно моего психического здоровья. Недавний инцидент с допинг-контролем произошёл из-за того, что я достигла критической точки после месяцев физического и психологического стресса. Долгое время я боролась с травмой, постоянным давлением и хроническими проблемами со сном, из-за которых чувствовала себя измотанной и уязвимой. Это постепенно изматывало меня сильнее, чем я, вероятно, осознавала в то время.

Вдобавок к этому годы полных ненависти сообщений и угроз повлияли на то, насколько безопасно я чувствую себя в собственном доме. Когда кто-то позвонил в мою дверь поздно ночью, не представившись должным образом и не соблюдая протокол, я отреагировала как человек, которому стало страшно. В тот момент речь шла о чувстве безопасности, а не о попытке чего-то избежать.

Эксперты подтвердили, что я перенесла острую реакцию на стресс (F43.0) и генерализованное тревожное расстройство (F41.1). В тот момент страх затуманил мой рассудок, и я просто не могла рационально воспринимать ситуацию. После того что случилось с Петрой Квитовой (в 2016 году в квартиру Квитовой проник грабитель с ножом и ранил теннисистку. – Прим. «Чемпионата»), мы не относимся легкомысленно к незнакомцам у нашей двери.

Стараюсь постепенно найти путь назад как на корте, так и за его пределами. Теннис всегда был моим миром, но прямо сейчас я также сосредоточена на исцелении и на том, чтобы пройти через это наилучшим образом. Всё ещё работаю над тем, чтобы очистить своё имя, но в то же время мне нужно заботиться о себе.

Спасибо моему парню, моей семье и всем, кто был рядом со мной — это значит больше, чем я могу выразить. Сейчас беру немного времени, чтобы выдохнуть и восстановиться», — написала Вондроушова на своей странице в соцсети.