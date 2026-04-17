Александр Зверев установил историческое достижение на грунтовом покрытии
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сегодня, 17 апреля, одержал свою 175-ю победу в карьере на грунтовом покрытии в матчах уровня ATP. Зверев стал первым игроком, родившимся после основания тура в 1990 году, которому удалось добиться такого показателя на грунте, сообщает Opta Ace.
Зверев (1) выиграл свой 175-й матч на грунте в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Мюнхене (Германия). Александр со счётом 5:7, 6:0, 6:2 обыграл Франсиско Серундоло из Аргентины (19-й номер рейтинга).
Мюнхен. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 14:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В полуфинале соревнований в Мюнхене Зверев сразится с 16-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли (4).
Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Официально
