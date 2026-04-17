Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова — Кори Гауфф: результат матча 17 апреля 2026, счет 2:1, четвертьфинал турнира в Штутгарте

Каролина Мухова одолела Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Комментарии

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 15:35 МСК
Окончен
2 : 1
6  5 6
3  7 3
         
В четвертьфинале соревнований Мухова (7) со счётом 6:3, 5:7, 6:3 обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», третью ракетку мира из США Кори Гауфф (2).

Встреча Муховой с Гауфф продлилась 2 часа и 24 минуты. В её рамках Каролина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кори четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующей соперницей Муховой в Штутгарте станет седьмая ракетка мира из Украины Элина Свитолина (4).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android