Каролина Мухова одолела Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Штутгарте

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинале соревнований Мухова (7) со счётом 6:3, 5:7, 6:3 обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», третью ракетку мира из США Кори Гауфф (2).

Встреча Муховой с Гауфф продлилась 2 часа и 24 минуты. В её рамках Каролина четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Кори четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.

Следующей соперницей Муховой в Штутгарте станет седьмая ракетка мира из Украины Элина Свитолина (4).