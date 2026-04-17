Жоао Фонсека — Бен Шелтон: результат матча 17 апреля 2026, счет 1:2, четвертьфинал турнира в Мюнхене

Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Мюнхене, одолев Жоао Фонсеку
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Мюнхен. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 16:40 МСК
Жоао Фонсека
35
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В матче 1/4 финала Шелтон (2) со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграл 35-ю ракетку мира из Бразилии 19-летнего Жоао Фонсеку.

Встреча Шелтона с Фонсекой продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Бен семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Жоао три эйса, ни одной двойной ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал соревнований в Мюнхене Шелтон сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Молчан (Словакия, Q).

Календарь турнира ATP-500 в Мюнхене
Сетка турнира ATP-500 в Мюнхене
