Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Мюнхене, одолев Жоао Фонсеку
Поделиться
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).
Мюнхен. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 16:40 МСК
Жоао Фонсека
Окончен
Бен Шелтон
В матче 1/4 финала Шелтон (2) со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграл 35-ю ракетку мира из Бразилии 19-летнего Жоао Фонсеку.
Встреча Шелтона с Фонсекой продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Бен семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Жоао три эйса, ни одной двойной ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
За выход в финал соревнований в Мюнхене Шелтон сразится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Алекс Молчан (Словакия, Q).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
19:14
-
18:38
-
18:31
-
18:09
-
18:03
-
17:37
-
17:09
-
16:48
-
16:27
-
16:16
-
15:40
-
15:19
-
15:04
-
15:00
-
14:26
-
14:17
-
13:20Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Официально
-
13:10
-
12:10
-
11:38
-
11:15
-
10:54
-
10:37
-
10:01
-
09:34
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
00:53
-
00:46
-
00:23
- 16 апреля 2026
-
23:46
-
23:19
-
22:41
-
22:37