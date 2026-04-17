Девятая ракетка мира Музетти проиграл Фису в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/4 финала Музетти (2) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 30-й ракетке мира 21-летнему французскому теннисисту Артюру Фису.

Встреча Музетти с Фисом продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Лоренцо два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Артюра два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Барселоне Фис сразится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Рафаэль Ходар (Испания, WC).