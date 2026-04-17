Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Фис — Лоренцо Музетти, результат матча 17 апреля 2026, счёт 2:0, четвертьфинал турнира в Барселоне

Девятая ракетка мира Музетти проиграл Фису в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 17:00 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
В матче 1/4 финала Музетти (2) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 30-й ракетке мира 21-летнему французскому теннисисту Артюру Фису.

Встреча Музетти с Фисом продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Лоренцо два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Артюра два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Барселоне Фис сразится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Рафаэль Ходар (Испания, WC).

Сетка турнира ATP-500 в Барселоне
Календарь турнира ATP-500 в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android