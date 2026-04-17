Мирра Андреева — Ига Швёнтек: россиянка проиграла 1-й сет матча в четвертьфинале Штутгарта

Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, девятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Первую партию со счётом 6:3 выиграла Швёнтек.

Стартовый сет продлился 52 минуты. В его рамках Мирра реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. Ига реализовала два брейк-пойнта из девяти.

