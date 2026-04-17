Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть Махача в четвертьфинале Барселоны

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своей тактике на победный (6:4, 6:3) матч с 47-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Думаю, да, сегодня играл лучше, чем в первых двух матчах турнира. В каком смысле? Думаю, я хорошо защищался, плюс у меня отлично работал бэкхенд, за счёт него мог хорошо справляться с его темпом. Старался менять направления, чтобы не задерживаться слишком долго на его бэкхенде, старался делать это как можно скорее, затем пытался перейти на форхенд или сделать что-то с форхендом, как только у меня появлялись шансы, в итоге кое-что сегодня получилось довольно хорошо, так что рад, что смог выиграть в таких сетах», — сказал Рублёв в интервью на корте.
13:20Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Официально
