Карен Хачанов украсил обложку журнала «Москвичка»

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов украсил обложку апрельского номера журнала «Москвичка». Статья о второй ракетке России вышла под названием: «Строгий юноша: Карен Хачанов».

Фото: Москвичка

Фото: Москвичка

Ранее, 14 апреля, Хачанов (4) со счётом 3:6, 4:6 уступил 64-й ракетке мира из Аргентины Камило Уго Карабельи в первом круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Это поражение стало для Хачанова третьим подряд. Причём в двух матчах из трёх россиянин проиграл сопернику, не входившему в топ-50 мирового рейтинга.

Отметим, Хачанов проиграл пять последних матчей из шести на уровне ATP.