Чемпионке Уимблдона Вондроушовой может грозить дисквалификация до четырёх лет — iSport.cz

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) может дисквалифицировать чемпионку Уимблдона-2023, бывшую шестую ракетку мира чешку Маркету Вондроушову за отказ сдать допинг-пробу во внесоревновательный период 3 декабря 2025 года, сообщает iSport.cz. Срок дисквалификации теннисистки может достигать четырёх лёт.

По информации источника, вопрос о нарушении будет рассматривать Независимый трибунал в Лондоне. Вондроушова наняла команду адвокатов, которая уверена в успехе Маркеты в этом деле.

По версии событий теннисистки, сотрудник немецкого антидопингового агентства не соблюдал стандартные процедуры — он якобы не представился и не предъявил документы, что её сильно напугало.

«В первую очередь хотела обезопасить себя и не впускать незнакомца в свою квартиру ночью. Он [офицер антидопингового агентства] стоял у входной двери. Когда я спустилась вниз, тот тут же начал со мной разговаривать. Сказал, что ITF проводит допинг-контроль и что я должна впустить его. Я его не знала, он не спросил у меня удостоверение личности, свои тоже не показал. Даже никаких документов, подтверждающих его право проводить допинг-контроль, не предъявил. Меня очень беспокоило, что кто-то стоит у моей квартиры, хочет войти и не показывает никаких документов. В тот момент я подумала, что любой, кто стоит у моей двери, может такое сказать», — приводит слова Вондроушовой издание.

Вондроушова также отметила, что сдала требовавшийся допинг-тест через три дня другому сотруднику немецкого допинг-агентства.