Мирра Андреева — Ига Швёнтек: россиянка сравняла счёт матча в четвертьфинале Штутгарта

Завершился второй сет матча серебряного призёра Олимпиады-2024 в парном разряде, девятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Вторую партию со счётом 6:4 выиграла Андреева, тем самым сравняв счёт матча (1:1 по сетам). Первый сет остался за Швёнтек со счётом 6:3.

Вторая партия матча Андреевой и Швёнтек продлилась 49 минут. В её рамках Мирра реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Ига — два из трёх.

